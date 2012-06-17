УЕФА оштрафовал Россию и Польшу
23:56, 17 июня 2012Спорт
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УЕФА сегодня оштрафовал Российский футбольный союз (РФС) на 30 тыс. евро.
Это произошлоиз-за использования пиротехники,демонстрациибаннеровоскорбительного содержанияи появленияна полеболельщикаРоссии во времяматчапротив Польши на прошлойнеделе вВаршаве.
Об этом сообщает официальныйсайт УЕФА.
Это делои решениепо немуне влияют наусловное наказаниеРФСв виде снятияшестиочков в следующемотборочном циклепосле инцидентовв матчеРоссии противЧехииво Вроцлаве.Испытательный срокштрафапродолжается.
Между темПольский футбольныйсоюз (ПФС)оштрафован на4 тыс. европо факту использованияпиротехникизрителямипоединкапротив России вВаршаве.
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