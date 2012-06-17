УЕФА оштрафовал Россию и Польшу

23:56, 17 июня 2012
Спорт
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УЕФА сегодня оштрафовал Российский футбольный союз (РФС) на 30 тыс. евро.

Это произошлоиз-за использования пиротехники,демонстрациибаннеровоскорбительного содержанияи появленияна полеболельщикаРоссии во времяматчапротив Польши на прошлойнеделе вВаршаве.

Об этом сообщает официальныйсайт УЕФА.

Это делои решениепо немуне влияют наусловное наказаниеРФСв виде снятияшестиочков в следующемотборочном циклепосле инцидентовв матчеРоссии противЧехииво Вроцлаве.Испытательный срокштрафапродолжается.

Между темПольский футбольныйсоюз (ПФС)оштрафован на4 тыс. европо факту использованияпиротехникизрителямипоединкапротив России вВаршаве.

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