УЕФА оштрафовал Россию и Польшу

Это произошлоиз-за использования пиротехники,демонстрациибаннеровоскорбительного содержанияи появленияна полеболельщикаРоссии во времяматчапротив Польши на прошлойнеделе вВаршаве.



Об этом сообщает официальныйсайт УЕФА.



Это делои решениепо немуне влияют наусловное наказаниеРФСв виде снятияшестиочков в следующемотборочном циклепосле инцидентовв матчеРоссии противЧехииво Вроцлаве.Испытательный срокштрафапродолжается.



Между темПольский футбольныйсоюз (ПФС)оштрафован на4 тыс. европо факту использованияпиротехникизрителямипоединкапротив России вВаршаве.