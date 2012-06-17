В обоих матчах Евро-2012 счет открыт и сравнен

Португалия - Нидерланды 1:1 (Роналду 27 - дер Ваарт 11)

Дания - Германия 1:1 (Крон-Дели 24 - Подольски 19)

За две предыдущих тура Германия набрала 6 очков и гарантировала себе выход в плей-офф. У Дании и Португалии по 3 очка - их судьба в их руках, у Португалии преимущество за счет выигрыша в личной встрече. У Голландии - 0, но в случае своей победы и проигрыша Дании она выйдет на вторую позицию.