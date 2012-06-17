Врачи пытаются восстановить ногу Шевченко к игре с Англией

Вечером на стадионе «Металлург» в Донецке сборная Украины провела открытую тренировку.

Как сообщает корреспондент Sport.ua, на поле вышли 22 футболиста. Шевченко даже не приехал на стадион.

Причина его отсутствия: два болезненных удара по ранее травмированной ноге, которые он получил во время матча Украина – Франция.

Сейчас врачи сборной проводят курс интенсивной терапии, и участие нападающего в матче со сборной Англии находится под большим вопросом.

Как сообщил журналистам пресс-атташе сборной Александр Гливинский: «В матче со Швецией Андрей получил сильный удар по левому колену. А в игре с французами - еще один, что ухудшило ситуацию... Колено опухло. В нем начала собираться жидкость. Сейчас им занимаются медики. Вчера и сегодня у Андрея не было никаких нагрузок... Сказать, сможет ли он тренироваться завтра и выйти на игру с Англией во вторник, сложно. Все надеются, включая самого Андрея, что сможет», - цитирует Champion.