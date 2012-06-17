Хорек сделал прогноз на сегодняшние матчи
17:22, 17 июня 2012Спорт
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В Харькове хорек Фред в фан-зоне площади Свободы сделал предсказание на матчи Голландия - Португалия и Германия - Дания
Хорек-прорицатель Фред в официальной фан-зоне УЕФА Евро-2012 в Харькове
Игры состоятся сегодня, 17 июня, в Харькове и Львове.
Как передает корреспондент УНИАН, перед Фредом поставили две миски с едой и флажками стран, которые принимают участие в сегодняшних матчах. Сначала хорек избирал между командами Голландии и Португалии.
Сначала он направился к миске с португальским флагом, но из-за криков болельщиков передумал и выбрал миску с голландским флагом. Затем Фред избирал между командами Германии и Дании, и его выбор пришелся на немецкую сборную.
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