Хорек сделал прогноз на сегодняшние матчи

Игры состоятся сегодня, 17 июня, в Харькове и Львове.

Как передает корреспондент УНИАН, перед Фредом поставили две миски с едой и флажками стран, которые принимают участие в сегодняшних матчах. Сначала хорек избирал между командами Голландии и Португалии.

Сначала он направился к миске с португальским флагом, но из-за криков болельщиков передумал и выбрал миску с голландским флагом. Затем Фред избирал между командами Германии и Дании, и его выбор пришелся на немецкую сборную.