Голландцы просят харьковчан кричать "Яхен"

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на представителя ассоциации Йоко де Витта.

По его словам, фаны просят харьковчан и гостей города, которые будут на стадионе «Металлист», одеть оранжевые футболки, другую одежду или, по мере сил, использовать атрибутику цвета сборной Голландии по футболу.

Кроме того, болельщики сборной Нидерландов обращаются с просьбой скандировать на трибунах стадиона три кричалки на голландском языке: Aanvallen [аанфолен] - атакуйте!; Hup Holland hup [хюп холанд хюп] - вперед, Голландия, вперед!; Jagen [яхен] - давай!

«Мы очень надеемся в поддержку харьковчан. Надеемся на то, что они откликнутся на наши просьбы. Это последний матч Нидерландов в Харькове, и если благодаря общей поддержке наша команда сыграет хорошо, это будет харьковское чудо. Харьков навсегда останется для голландцев городом чуда», - отметил Йоко де Витт.