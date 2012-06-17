В Варшаве российских болельщиков задерживают за усы и капюшоны

Почти все они сегодня утром были выпущены на свободу, но часть оштрафована за попытку ввести полицию в заблуждение относительно своей личности.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря полиции Варшавы Мачея Карчиньского.

Российская сборная накануне уступила команде Греции в заключительном матче группового этапа Евро-2012 со счетом 0:1 и не вышла в четвертьфинал.

"41 человек был задержан перед матчем в районе зоны для болельщиков. Вторая группа - 31 человек - в окрестностях Национального стадиона. Это россияне", - сказал М.Карчиньский, уточнив, что обнаруженные при них предметы не являются запрещенными. По его словам, задержанные ходили по улицам города в капюшонах, у некоторых при себе были накладные усы и пейсы.

"Предполагаю, что с целью конспирации", - сказал представитель полиции.

Кроме того, у некоторых задержанных были с собой хлопчатобумажные строительные перчатки, петарды и даже боксерские капы (защита зубов).

По предварительным данным, один из задержанных остается под стражей, поскольку у полиции вызвали сомнения его документы. Еще один россиянин был задержан на стадионе после того, как поджег файер, запрещенный к проносу на спортивный объект.

Все прочие немногочисленные задержания связаны с чрезмерным употреблением алкоголя и возникавшими на этой почве конфликтами.