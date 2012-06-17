На матч в Харькове придут 10 тысяч голландцев

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на заместителя директора Департамента по вопросам подготовки Евро-2012 Алексея Чубарова.

Подавляющее большинство фанов прилетят в Харьков чартерными авиарейсами. Как сообщили в информационной службе аэропорта, таких рейсов сегодня ожидается 60.