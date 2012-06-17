На матч в Харькове придут 10 тысяч голландцев
14:59, 17 июня 2012Спорт
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Свыше 10 тысяч болельщиков сборной Нидерландов и свыше 3-х тысяч португальских фанов сегодня на стадионе «Металлист» будут смотреть матч Нидерланды - Португалия.
Марш голландских болельщиков в Харькове
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на заместителя директора Департамента по вопросам подготовки Евро-2012 Алексея Чубарова.
Подавляющее большинство фанов прилетят в Харьков чартерными авиарейсами. Как сообщили в информационной службе аэропорта, таких рейсов сегодня ожидается 60.
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