Во Львове сегодня больше всего немецких болельщиков

Как сообщили УНИАН в департаменте Евро-2012 Львовского городского совета, на стадионе сегодня ожидают 18 тысяч иностранных болельщиков.

«Больше всего мы ожидаем немецких фанов – 11 тысяч 800, около 4 тысяч датчан и 2 тысяч поляков. Также на матче будут присутствовать 7 тысяч украинских болельщиков. Это речь идет о стадионе. Убежден, что очень много людей посетят фан-зоны», - сказал заместитель директора департамента Олег Вилюра.

Львовский стадион рассчитан на 30 тысяч зрителей.

По данным медиа-центра «Львов 2012», с сегодняшнего дня в фан-зоне Львова одновременно будут транслировать два матча.

«Это технически возможно и будет удобно зрителям. Ведь с сегодняшнего дня одновременно будут проходить два матча. Чтобы ничего не пропустить, мы предлагаем болельщикам во Львове одновременно два просмотра. Исключение – трансляция матчей сборной Украины. Этот матч мы будем транслировать на обоих экранах одновременно. Речь идет о матче украинской сборной во вторник», - сказала заместитель директора Агентства по подготовке Львова к Чемпионату Европы по футболу Соломия Короненко.