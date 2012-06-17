Билеты на лондонскую Олимпиаду перетекают на "черный рынок"

Как сообщает радио «Свобода», МОК в субботу провел экстренное заседание после того, как британская газета Sunday Times сообщила о том, что национальные олимпийские комитеты нескольких стран передали на продажу на «черных рынках» несколько тысяч билетов.

Сотрудники газеты утверждают, что к нелегальной продаже билетов причастны 27 чиновников.

В заявлении МОК отмечается, что эта организация очень серьезно отнеслась к этим обвинениям и введет строгие санкции по отношению к национальным олимпийским комитетам, которые нарушили правила продажи билетов на Олимпийские игры.

В мае ушел в отставку генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Украины Владимир Геращенко в связи со скандалом вокруг продажи билетов на Олимпиаду в Лондоне.