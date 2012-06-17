В России срочно сменят тренера футбольной сборной

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал глава РФС Сергей Фурсенко.

«Я думаю, что мы через какое-то время анонсируем те фамилии, которые у нас есть, и постараемся сделать это достаточно быстро, потому что надо думать уже об отборочном цикле чемпионата мира», - сказал С.Фурсенко.

16 июня сборная России проиграла Греции со счетом 0:1 в матче Евро-2012 и тем самым не смогла выйти из своей группы в плей-офф.

Нынешний главный тренер россиян Дик Адвокаат еще перед началом турнира заявил, что покинет команду после выступления на Евро.

Как сообщает сайт УЕФА, после игры Д.Адвокаат выразил удовлетворение тем, как играли его подопечные. По его словам, россияне сделали все для победы, не хватило лишь завершающего удара. «Считаю, мы провели хороший матч. Мы шли вперед, много атаковали, тогда как греки только защищались. Мы действительно играли здорово, особенно в первом тайме. Конечно, должны были сегодня побеждать, но не получилось. Мои поздравления сопернику», - сказал он.