Руни сыграет в матче против Украины

00:03, 17 июня 2012
Спорт
3215

Дисквалифицированный на первые два матча Евро-2012 Уэйн Руни сыграет против сборной Украины в поединке последнего круга группового этапа турнира.

Нападающий сборной Англии Уэйн Руни во время тренировки на ”Олимпийском”

Об этом рассказал тренер сборной Англии Рой Ходжсон, сообщает Gazeta.ua.

«Я успел посмотреть первый тайм матча Украина - Франция. Там была равная игра. Такой игрок, как Руни может самостоятельно решить судьбу матча. Кроме того его присутствие на поле снимет давление с других футболистов, особенно защитной линии », - сказал Ходжсон.

Тренер англичан отметил, что в матче с Украиной его устроит любой положительный результат, который выведет его сборную в четвертьфинал: «Все-таки у нас тяжелая группа».

Напомним, матч Англия - Украина состоится 19 июня на "Донбасс Арене". В Киеве Швеция сыграет с Францией. Начало матчей в 21:45.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter