Руни сыграет в матче против Украины

Об этом рассказал тренер сборной Англии Рой Ходжсон, сообщает Gazeta.ua.

«Я успел посмотреть первый тайм матча Украина - Франция. Там была равная игра. Такой игрок, как Руни может самостоятельно решить судьбу матча. Кроме того его присутствие на поле снимет давление с других футболистов, особенно защитной линии », - сказал Ходжсон.

Тренер англичан отметил, что в матче с Украиной его устроит любой положительный результат, который выведет его сборную в четвертьфинал: «Все-таки у нас тяжелая группа».

Напомним, матч Англия - Украина состоится 19 июня на "Донбасс Арене". В Киеве Швеция сыграет с Францией. Начало матчей в 21:45.