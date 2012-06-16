Филарет предостерег фанов не впадать в психоз и не уподобляться обезьянам

Святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет предостерегает, что во время матчей болельщики попадают в греховное состояние, поскольку поддаются психозу и прекращают владеть собой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Филарет сказал во время пресс-конференции в Тернополе в субботу.

По словам святейшего патриарха, в целом церковь благословляет и поддерживает спорт, ведь он способствует здоровью.

«Но церковь не благословляет ажиотаж и психоз, в который попадает человек, когда смотрит эти матчи. Вы посмотрите на лица этих людей. Это уже не люди, они тогда больше на обезьян похожи, чем на людей. Потому что они выходят из равновесия. Это греховное состояние: когда человек не владеет сам собой. Они тогда и выпивают, и дерутся. Мы против этого», – отметил патриарх.

Филарет прибавил, что не следит за футбольными баталиями на Евро-2012 и не болеет за сборную Украины.

«Я не имею отношения к футболу. Я сызмальства не занимался футболом, потому что посвятил себя сразу церкви и меня не интересовали светские развлечения. Поэтому не болею за футбол, но болею за Украину. Футбол не имеет для меня ни какого значения, но какое значение это будет иметь для Украины – за этим слежу», – отметил Филарет.