Киевскую фан-зону Евро хотят расширить

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По мнению организаторов, особенно острая необходимость в расширении фан-зоны возникнет накануне финала Чемпионата Европы.

При этом в сообщении отмечается, что по оценкам УЕФА, вчера в фан-зоне и на прилегающей территории вокруг улицы Крещатик и Майдана Незалежности матч Украина – Франция посмотрели около 140 тыс. болельщиков. Чтобы избежать давки, входы в официальную фан-зону даже временно перекрывали.

Вместе с тем в КГГА отметили, что по оценке представителя УЕФА, менеджера официальных фан-зон Евро-2012 в принимающих городах Украины и Польши Томаса Глора, фан-зона в Киеве организована лучше всего.

«Я был во всех принимающих городах Евро-2012, видел все официальные фан-зоны и могу с уверенностью сказать, что все они организованы на высоком уровне. Однако, сравнивая, считаю, что фан-зона в Киеве является самой чистой и, по-видимому, лучше всего организованной», – цитирует КГГА Томаса Глора.