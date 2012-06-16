В киевской фан-зоне Евро-2012 сегодня фестиваль уличного граффити
14:59, 16 июня 2012Спорт
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Сегодня посетители фан-зоны в Киеве будут иметь возможность посоревноваться в способностях по рисованию - там состоится фестиваль уличного граффити.
Фан-зону оккупируют мастера граффити
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Также в течение дня посетителей будут развлекать группы «Веселые вуйки» и «Veksklaesky band».
Вечером на территории фан-зоны будут транслировать матчи Греция – Россия (Варшава) и Чехия – Польша (Вроцлав). Свои прогнозы относительно результатов матчей традиционно будет предсказывать боров Фунтик.
Как и каждый вечер, до и после трансляции матчей, на главной сцене фан-зоны будут выступать девушки из Red Foxes и диджеи, говорится в сообщении.
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