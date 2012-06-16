В киевской фан-зоне Евро-2012 сегодня фестиваль уличного граффити

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Также в течение дня посетителей будут развлекать группы «Веселые вуйки» и «Veksklaesky band».

Вечером на территории фан-зоны будут транслировать матчи Греция – Россия (Варшава) и Чехия – Польша (Вроцлав). Свои прогнозы относительно результатов матчей традиционно будет предсказывать боров Фунтик.

Как и каждый вечер, до и после трансляции матчей, на главной сцене фан-зоны будут выступать девушки из Red Foxes и диджеи, говорится в сообщении.