Матч Украина-Англия рассудит венгр

Матч третьего тура в группе D Евро-2012 между сборными Украины и Англии, который состоится 19 июня в Донецке, будет обслуживать венгерская бригада арбитров.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным арбитром этой встречи назначен Виктор Кашшаи, ассистировать ему будут Дьердь Ринг и Габор Эреш.

Матч начнется в 21.45.

Как известно, в это же время в Киеве на НСК «Олимпийский» пройдет матч двух других команд этой группы – Франции и Швеции.