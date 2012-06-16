Матч Украина-Англия рассудит венгр
14:24, 16 июня 2012Спорт
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Поединок 19 июня в Донецке будет обслуживать венгерская бригада арбитров.
Виктор Кашшаи будет судить решающий матч сборной Украины
Матч третьего тура в группе D Евро-2012 между сборными Украины и Англии, который состоится 19 июня в Донецке, будет обслуживать венгерская бригада арбитров.
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Главным арбитром этой встречи назначен Виктор Кашшаи, ассистировать ему будут Дьердь Ринг и Габор Эреш.
Матч начнется в 21.45.
Как известно, в это же время в Киеве на НСК «Олимпийский» пройдет матч двух других команд этой группы – Франции и Швеции.
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