Желто-голубой Донецк и затопленная «Донбасс Арена»: как это было (репортаж)

Донецк ждал этого дня. Казалось, что весь город был в предвкушении этого праздника футбола.

Предстоящий матч между сборными Украины и Франции собрал в шахтерской столице очень много гостей не только со всех концов нашей страны, но и из-за рубежа. Были, конечно, в Донецке и французские болельщики, даже «старожилы», которые прибыли в город задолго накануне матча Франция-Англия (до 11 июня), но все равно, на фоне фанов украинской сборной, их было очень мало.

Мэр Донецка Александр Лукьянченко за день до матча обратился к гостям и жителям города поддержать сборную Украины – украсить национальной символикой свои здания и автомобили... И город буквально облачился в желто-голубой цвет! По улицам пошли сотни фанатов сборной Украины с национальной символикой в желто-голубых футболках, шапочках, двухцветных юбках и сарафанах. Флаги государства были вывешены на балконах, в окнах зданий. Национальной символикой украсили автомобили и даже детские коляски.

Прямо на автодорогах города у светофоров практически повсеместно предприимчивые граждане стали продавать украинские флажки. Так, шелковый стяг на машину размером 50 на 30 см стоил 80 грн, а размером в два раза меньше – 40 грн. Многие водители не скупились и покупали эти атрибуты, на отдельных автомобилях прикрепляли и по паре флагов с двух сторон. Отовсюду звучало: «Ук-ра-и-на!».

Основная масса болельщиков в Донецке, конечно, шагали в сторону стадиона «Донбасс Арена». Уже в 15.00, за четыре часа до начала матча, несмотря на палящее солнце (в тени 33 градуса выше нуля) возле чаши стадиона было большое скопление шумных, восторженных туристов. Кассы стадиона собрали огромные очереди. Здесь же единичные перекупщики предлагали билеты на матч Украина-Франция по цене 800 грн. за место. По словам одного из болельщиков, утром перекупщики пытались продать билеты по цене до 5 тыс. грн., но, якобы, правоохранители это пресекли и теперь изъятые у спекулянтов билеты вернули для распространения в кассу.

Вообще, большое количество дежурившей милиции вокруг стадиона помогало болельщикам организоваться и вести себя толерантно по отношению друг к другу. Примечательно было, что в русскоговорящем Донецке стало вдруг значительно чаще звучать украинская речь. Болельщики, конечно, пили пиво, но пьяных и каких-то неадекватных среди них заметно не было.

Вспомнилось, что 11 июня, когда в городе проходила первая игра в рамках Евро-2012 между Англией и Францией, российских болельщиков в красных футболках в Донецке было невероятно много, и во время игры они почему-то на весь стадион скандировали «Россия!», заглушая порой англичан и французов. Но в пятницу, в день игры украинской сборной, все они практически разъехались, растворились, и любому было понятно, какая страна проводит матч в этот день. В Донецке, действительно, даже в самом воздухе витал дух национального праздника и чувство какого-то триумфа Украины.

Уже пройдя билетный контроль, болельщики перед входом в стадион стали разворачивать огромные полотнища национального флага, герба Украины, барабанщики и трубачи играли «День Победы», артисты на ходулях в одежде, соответствующей национальным цветам сегодняшних соперников, охотно фотографировались с желающими. Царила всеобщая эйфория.

В глаза бросился очень колоритный большой плакат с красочным изображением украинских казаков и надписью: «Бутсы, смазанные салом, бьют точно в цель». Оказалось, что его привезли болельщики из Москвы, которые там давно живут, являются гражданами России, но сами они – выходцы из города Антрацит Луганской области. «Мы никогда не забываем, откуда мы родом и помним свою родину!», - сказали восторженно эти четверо мужчин, одетые в желтые футболки нашей национальной сборной.

Трибуны стадиона заполнились болельщиками практически до отказа (48 из 50 тысяч мест были заняты зрителями). В VIP-ложе показались Президент Украины Виктор Янукович, рядом с ним президент УЕФА Мишель Платини, президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис, вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Борис Колесников, премьер-министр Николай Азаров, бизнесмен Ринат Ахметов, старший сын Президента Александр Янукович и другие. Свое почтение Януковичу и Платини подошел оказать предыдущий глава государства Виктор Ющенко, который, дружелюбно обнявшись с ними, затем повернулся и пошел куда-то дальше на свое место.

За несколько минут до начала матча Янукович рукой поприветствовал зрителей, но официально о том, что он присутствует на стадионе, никто не объявил.

…И тут небо над «Донбасс Ареной» стало неожиданно быстро затягиваться черными грозовыми тучами. И после того, как прозвучал гимн Франции, прокатился первый сильный раскат грома, затем начали исполнять гимн Украины. Что-то мистическое показалось в этом громыхании, но было еще трудно догадаться, кому из сборной предвещена неудача.

Матч начался вместе с дождем, который с каждой минутой набирал стремительную силу и сопровождался ветром. Некоторые зрители, особенно из нижних ярусов стали покидать свои места и искать убежище внутри стадиона под крышей.

Было видно, что играть футболистам становится все труднее, и очередной раскат грома, по-видимому, заставил судью матча на 5-й минуте остановить игру.

Болельщики внутри стадиона столпились у стоек с едой –заправляться новым стаканчиком пива, чая, кваса и ждать, чем закончится дело с нефутбольной погодой. Вскоре было объявлено, что продолжение матча переносится на 20.00, на плазменных экранах стали показывать различные интересные моменты с предыдущих игр Евро-2012.

По истечении получаса, когда дождь начал утихать, 10 работников стадиона вышли на футбольное поле с вилами и, прокалывая ими газон, пытались убрать скопившуюся на некоторых участках поля воду. После на игровое поле «Донбасс Арены» вышли представители УЕФА, чтобы принять решение, можно ли продолжить игру.

Наверное, они были удовлетворены увиденным, поэтому в 20.00, как и было обещано зрителям, команды вышли продолжить игру. Результат ее вы уже знаете…

Потом, на послематчевой пресс-конференции, главный тренер национальной сборной Украины Олег Блохин скажет, что в этот, образовавшийся из-за дождя перерыв, игроки «сначала сидели, не знали, будет игра или нет, потом матч перенесли до 20.00, а за 15 минут до игры футболисты пошли разминаться». Главный тренер французов Лоран Блан повторит почти тоже самое. «Команды отправились в раздевалки. Все поменяли свою форму, потому что она была мокрой. Тогда был период сомнений – действительно, были молнии, все выглядело очень опасно. Нам сказали, что нужно отдохнуть и подождать решения. Мы узнали, что решение будет принято в 20.00, потом узнали, что игра возобновится. Игроки еще раз поменяли форму и направились на разминку, чтобы быть готовыми физически на продолжение игры», - объяснил Блан.

Исход этого матча, к сожалению, решился уже в первых минутах второго тайма, когда украинцы неожиданно пропустили два гола в свои ворота и потом так и не смогли их отыграть. Первый гол на 53 минуте в матче забил Менез, а уже на 56 минуте Кабай закатил второй гол в ворота сборной Украины.

«Все пошло не так, когда прозевали контратаку. Когда нам из-под ноги забили первый мяч, все перевернулось вдруг, тем более, ничего не предвещало такого. Ну а точку поставил второй забитый», - не без сожаления констатировал Блохин на пресс-конференции. А его коллега-француз Блан рассказал, что они с игроками тщательно проанализировали предыдущую игру украинской сборной, увидели ее слабые стороны и смогли этим воспользоваться. «Мы, действительно, анализировали нашего противника. Мы много раз смотрели игру Украины со Швецией, и нам показалось, что, когда украинцы пропустили мяч в игре со Швецией, то они могут, действительно, еще потом подняться, - объяснил французский тренер. – Но, мы старались после забитого мяча быть еще более агрессивными и играть еще более активно. Потому что знали, что, когда украинская команда теряет мяч, тогда оставляет особенно много места на левой части поля. Мы анализировали игру украинской команды – они оставляют много пространства в защитной линии, и мы знали, что можем это использовать».

Зрители на стадионе до последней минуты верили в украинскую команду, обрадовались дополнительным трем минутам и не смолкали, по-прежнему скандируя «Украина!».

Однако свисток арбитра объявил об окончании матча. Немногочисленные болельщики французской сборной, громко кричали и размахивали своими трехцветными флагами, радуясь победе. Украинские болельщики в основной своей массе практически без эмоций покидали трибуны стадиона.

С футбольного поля медленно расходились футболисты. К своим игрокам на поле вышел радостный Лоран Блан, который поздравлял всех, обнимал. Но вышел с поля французский тренер вместе с нашим Андреем Шевченко, дружески и радушно похлопывая его по спине. Андрей с улыбкой ему что-то отвечал… И показалось, что ничего, в сущности, страшного не случилось. Просто, профессионалы знают, что побеждает более сильная команда, и чудо, к сожалению, происходит крайне редко.

Косвенно подтвердил это мнение и Олег Блохин на пресс-конференции после матча.

«В целом, я, конечно, удовлетворен игрой, но, наверное, не все удалось выполнить, о чем мы договаривались в каком-то плане», - сказал тренер. При этом отметил: «Ну, и то, что я говорил: победа над шведами нам еще ничего не гарантировала. Поэтому, если мы подумали, что мы уже в четвертьфинале, наверное, сделали ошибку».

Заметив некоторую неторопливость в вопросах журналистов, он добавил: «Ну, так грустно, давайте хоть вопросы какие-то. Почему так грустно?.. То вы кричали «ура-ура» после Швеции, теперь проиграли мы Франции… Я понимаю – расстроились… Вот вы расстроились, а я, наверное, прыгаю, танго танцую?».

Тренер после некоторой иронии над собой еще раз акцентировал, что винит в проигрыше команды только себя. «Меня ругайте, свистите… а ребята в чем виноваты? Они отдавались и бились, но не получилось».

Что ж, мы верим, что с Англией получится. Должно получится. Других вариантов для выхода из группы у Украины теперь просто нет.

Елена Колгушева, Донецк

Фото автора, из сети Facebook и УНИАН