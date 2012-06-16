Киевская фан-зона после проигрыша сборной впала в ступор

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции.

«Каких-либо нарушений не зафиксировано, по завершении матча болельщики, которые смотрели трансляцию, мирно разошлись», - отметили в столичном главке.

Как сообщал УНИАН, сегодня сборная Украины проиграла сборной Франции со счетом 2:0, а сборная Англии выиграла 3:2 у сборной Швеции.