Киевская фан-зона после проигрыша сборной впала в ступор
02:12, 16 июня 2012Спорт
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Никаких правонарушений в фан-зоне на Крещатике не зафиксировано.
Каких-либо нарушений не зафиксировано
Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции.
«Каких-либо нарушений не зафиксировано, по завершении матча болельщики, которые смотрели трансляцию, мирно разошлись», - отметили в столичном главке.
Как сообщал УНИАН, сегодня сборная Украины проиграла сборной Франции со счетом 2:0, а сборная Англии выиграла 3:2 у сборной Швеции.
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