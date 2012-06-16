Сборные Германии и Дании прилетят во Львов уже сегодня

Об этом сообщили УНИАН в медиа-центре „Львов 2012”.

«На последний во Львове матч Евро-2012 ожидаем 11 тысяч немецких фанов и 5 тысяч датских», - сказал директор департамента «Евро-2012» Львовского городского совета Олег Засадный.

Также он добавил, что сборные Германии и Дании прилетят во Львов уже 16 июня. Прилет сборной Германии запланирован на 12.30, сборной Дании – на 13.30.

Футболисты Германии будут жить в гостинице «Нобилис», а сборная Дании – в гостинице «Днестр».

Во время первого матча во Львове было более 60 тыс. туристов, во время второго – более 40 тыс. В целом на протяжении Евро-2012 Львов ожидает принять более 500 тыс. туристов и из-за рубежа, и из Украины, информирует медиа-центр „Львов 2012”.