Тренер французов: мы воспользовались слабыми местами соперника

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции в Донецке.

«Думаю, что у нас была инициатива с самого начала, и до конца и в этом убедит статистика матча. Мы, действительно, доминировали в этой игре и мы вообще намного больше били по воротам, мы больше владели мячом», - сказал тренер. При этом добавил: «Я сказал моим футболистам в перерыве, что надо быть более сфокусированными, и они это отлично сделали. Были, конечно, моменты, когда Украина играла хорошо, но мы были лучше».

Л.Блан рассказал, что они с игроками тщательно проанализировали игру украинской сборной, увидели ее слабые стороны и смогли этим воспользоваться.

«Мы много раз смотрели игру Украины со Швецией, и было чувство, что после того, как украинцы пропустили мяч, они могут еще подняться», - объяснил французский тренер.

«Но мы старались после забитого мяча быть еще более агрессивными и играть еще более активно, потому что знали, что, когда украинская команда теряет мяч, тогда оставляет особенно много места в левой части поля. Мы анализировали игру украинской команды - они оставляют много пространства в защитной линии, и мы знали, что можем это использовать».

Л.Блан также отметил, что футбольное поле на «Донбасс Арене» сегодня было «не в хорошем состоянии» после дождя и задержка матча из-за плохих погодных условий была непредвиденной.

«В матче с Англией мы довольно медленно входили в свою игру, а этот матч показал, что мы можем правильно показать свою игру на чемпионате, несмотря даже на погоду. Я считаю, что надо очень хорошо играть, чтобы показать хорошую игру на таком поле» - заключил тренер французской сборной.