Блохин: после второго гола команда перестала играть

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции в Донецке.

«В целом, я удовлетворен игрой, но, наверное, не все удалось выполнить, о чем мы договаривались в каком-то плане», - сказал тренер.

При этом он добавил: «Ну, и то, что я говорил: победа над шведами нам еще ничего не гарантировала. Поэтому, если мы подумали, что мы уже в четвертьфинале, наверное, сделали ошибку».

О. Блохин подчеркнул, что ему «не понравилось, что после второго гола команда перестала играть».

По его мнению, в игре украинской сборной «все пошло не так, когда прозевали контратаку, когда нам из-под ноги забили первый мяч, все перевернулось вдруг, тем более, ничего не предвещало такого, ну а точку поставил второй забитый».

Тренер призвал журналистов, тем не менее, не грустить и пообещал сделать выводы из проигрыша.

«А что так грустно? Ну, проиграли мы, проиграли. Забыли. У нас еще одна игра. Я понимаю, что мы проиграли, что ответственность на мне лежит», - сказал О. Блохин.

Заметив некоторую неторопливость в вопросах журналистов, он добавил: «Давайте хоть вопросы какие-то, почему так грустно? Будем разбираться. А что делать, выходить мне на поле?.. Я понимаю, расстроились. Вот вы расстроились, а я, наверное, прыгаю, танго танцую?».

О. Блохин после некоторой иронии над собой еще раз акцентировал, что винит в проигрыше команды только себя. «Меня ругайте, свистите, а ребята в чем виноваты? Они отдавались и бились, но не получилось».