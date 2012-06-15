Матч Англия-Швеция начали с 15-минутным опозданием

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

«Только что стало известно, что поединок в Киеве начнется с 15-минутным опозданием. Это связано с задержкой в Донецком матче из-за неблагоприятных погодных условий», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, матч Украина-Франция начался в 19:00 на стадионе в Донецке. Однако из-за мощнейшего ливня, обрушившегося фактически сразу после стартового свистка, главный арбитр матча принял решение приостановить игру. Игра была возобновлена спустя час.