Матч Англия-Швеция начали с 15-минутным опозданием
22:12, 15 июня 2012Спорт
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Матч Англия-Швеция на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве начался в 22:00, а не в 21:45, как планировалось ранее.
Англичан попросили подождать из-за ливня в Донецке
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
«Только что стало известно, что поединок в Киеве начнется с 15-минутным опозданием. Это связано с задержкой в Донецком матче из-за неблагоприятных погодных условий», - отмечается в сообщении.
Как сообщал УНИАН, матч Украина-Франция начался в 19:00 на стадионе в Донецке. Однако из-за мощнейшего ливня, обрушившегося фактически сразу после стартового свистка, главный арбитр матча принял решение приостановить игру. Игра была возобновлена спустя час.
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