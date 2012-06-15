Матч Англия-Швеция начали с 15-минутным опозданием

22:12, 15 июня 2012
Спорт
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Матч Англия-Швеция на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве начался в 22:00, а не в 21:45, как планировалось ранее.

Англичан попросили подождать из-за ливня в Донецке

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

«Только что стало известно, что поединок в Киеве начнется с 15-минутным опозданием. Это связано с задержкой в Донецком матче из-за неблагоприятных погодных условий», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, матч Украина-Франция начался в 19:00 на стадионе в Донецке. Однако из-за мощнейшего ливня, обрушившегося фактически сразу после стартового свистка, главный арбитр матча принял решение приостановить игру. Игра была возобновлена спустя час.

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