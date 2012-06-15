В Киеве собрались вместе 100 тысяч грустных людей
21:45, 15 июня 2012Спорт
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В столичной фан-зоне около 100 тысяч украинских и иностранных болельщиков смотрят матч между национальными сборными Украины и Франции, который проходит в Донецке.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
Также в фан-зоне находится глава столичной госадминистрации Александр Попов.
Он прибыл на Крещатик около 18.00 проинспектировал работу фан-зоны и пообщался с болельщиками.
На даный момент Украина проигрывает Франции 2:0.
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