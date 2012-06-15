В Киеве собрались вместе 100 тысяч грустных людей

В столичной фан-зоне около 100 тысяч украинских и иностранных болельщиков смотрят матч между национальными сборными Украины и Франции, который проходит в Донецке.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации. Также в фан-зоне находится глава столичной госадминистрации Александр Попов. Он прибыл на Крещатик около 18.00 проинспектировал работу фан-зоны и пообщался с болельщиками. На даный момент Украина проигрывает Франции 2:0.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter