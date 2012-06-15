Матч между сборными Украины и Франции прервали из-за ливня

Матч на Донбасс Арене был прерван на пятой минуте из-за дождя. Игра возобновилась около 20.00...

Головний арбітр матчу другого туру Євро-2012 у групі D Україна-Франція Бьорн Кульберс зупинив матч через надзвичайно сильну зливу у Донецьку. Як передає кореспондент УНІАН, дощ йшов ще до початку гри, однак через декілька хвилин після стартового свистка посилився настільки, що арбітр вирішив зупинити гру. Игра на Донбасс Арене возобновилась около 20.00.

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