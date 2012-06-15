Матч между сборными Украины и Франции прервали до 20.00 (обновлено)
19:06, 15 июня 2012Спорт
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В матче объявлен перерыв из-за сильнейшего ливня.
Донбасс Арену заливает. Фото сайту iSport.ua
Главный арбитр матча второго тура Евро-2012 в группе D Украина-Франция Бйорн Кейперс остановил матч из-за очень сильного ливня в Донецке.
Как передает корреспондент УНИАН, дождь шел еще до начала игры, однако через несколько минут после стартового свистка усилился настолько, что арбитр решил остановить игру.
По последним данным, матч начнется не ранее 20.00. Такое сообщение появилось на экранах, на которых транслируют матч, в медиа-центре Евро-2012.
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