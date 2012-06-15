Сегодня в киевской фан-зоне ожидают 100 тысяч болельщиков

Как сообщили УНИАН в Медиа-центре Киева, в данное время около 40 тысяч болельщиков уже развлекаются в фан-зоне, больше всего шведов и англичан. Они занимают удобные места в ожидании матча своих сборных, поют футбольные гимны и обмениваются фанатскими «речевками».

Уже традиционно в фан-зоне преобладают сине-желтые цвета. Ведь сегодня за свои сборные будут болеть и шведы, и украинцы. Национальная сборная Швеции в 21.45 на НСК «Олимпийский» сыграет с командой из Англии. А в 19.00 на стадионе «Донбасс Арена» в Донецке сборная Украины будет противостоять сборной Франции.

Будет болеть за национальную команду вместе со многими киевлянами в фан-зоне и председатель КГГА Александр Попов. Он призвал соотечественников поддержать национальную сборную, ведь именно сегодня активность «двенадцатого игрока» для нашей команды может стать решающей.

«Мы играем на родной земле, и это уже большой плюс для нашей сборной, двенадцатый игрок которой – болельщик. И имя этого болельщика – Украина», – сказал А.Попов.

Как сообщал УНИАН, столичную фан-зону на улице Крещатик 11 июня, в день первого матча Евро-2012 в Киеве, когда играли украинцы со шведами, посетило рекордное количество болельщиков - около 100 тысяч.