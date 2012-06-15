СМИ: Жителям Варшавы не нравится, что центр города сделали большим туалетом

Об этом пишет самый популярный польский портал onet.pl, отмечая, что городская полиция (Straz Miejska) планирует усилить патрули и будет штрафовать нарушителей, штрафы могут достигать 120 евро

"Имеем от Евро то, что под нашими домами грязь и вонь. Болельщики устроили здесь настоящие туалеты. Еще днем стесняются, а ночью почти ежесекундно кто-то поливает стены", - заявил изданию один из жителей в центре Варшавы.

Жители столичного района Sriodmiescie допускают, что болельщики, приехавшие в столицу из разных регионов Польши и из-за границы, не хотят стоять в очередях к размещенным в фан-зоне и других местах мобильным туалетам.

Одна из жительниц Варшавы выразила возмущение относительно такого положения дел.

"Понимаю, что люди пьют пиво, но поскольку город разрешил его продажу, то должен позаботиться о чистоте и установить туалеты. И не только в местах, где его продают, но и на окраинах (...) Или центр города европейской столицы должен выглядеть, как один большой туалет и так вонять?", - сказала она.

Представители варшавской мэрии заверяют, что в городе установлено достаточное количество - более тысячи - мобильных туалетов, но признают наличие проблемы из-за того, что чаще всего все болельщики хотят воспользоваться ими в одно и то же время - в перерыве между матчами, что приводит к большим очередям.

"Конечно, есть такой момент, когда все бегут к туалетам, и чтобы всех "обслужить", то нужно было бы заполнить туалетами половину центральной площади", - сказал сотрудник мэрии Анджей Цудак.

Он призвал компании, занимающиеся домами в центре города, чаще их убирать и сообщил, что поручит полиции тщательно патрулировать улицы, на которых болельщики чаще всего справляют нужду.

Портал отмечает, что в самой большой фан-зоне нынешнего Евро-2012 - в Варшаве, которая одновременно может вместить 100 тысяч болельщиков, установлены 600 туалетов.

Как сообщал УНИАН, по данным варшавской мэрии, матчи нынешнего Евро-2012 в фан-зоне одновременно смотрят от нескольких десятков до 100 тысяч болельщиков, а за весь день ее посещает до 150 тысяч человек.

В Варшаве проживает 1,7 млн. человек. Мэрия ожидает, что во время Евро-2012 город посетит около 400 тысяч иностранных болельщиков, поскольку здесь состоится 5 из 15 всех матчей турнира в Польше.