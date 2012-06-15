Украина-Франция: Весь Донецк в сине-желтых флагах

Как передает корреспондент УНИАН, за четыре часа до матча по улицам города проходят сотни фанатов сборной Украины с национальной символикой в желто-голубых футболках.

Государственные флаги вывешены на балконах и в окнах зданий. Национальной символикой украшены автомобили и даже детские коляски.

Вдоль автодорог, у светофоров практически повсеместно предприимчивые граждане продают украинские флажки. Так, шелковый стяг с пластмассовым держателем на машину размером 50 на 30 см стоит 80 грн, а размером в два раза меньше – 40 грн. Некоторые водители не скупятся и покупают эти атрибуты, на отдельных автомобилях прикрепляют и по паре флагов с двух сторон.

Основная масса болельщиков направляется в сторону стадиона «Донбасс Арена», все в приподнятом настроении и скандируют «Украина!». Уже в 15.00, несмотря на палящее солнце (в тени 33 градуса выше нуля) возле чаши стадиона было большое скопление туристов. Кассы стадиона работали, возле них были немалые очереди. Здесь же единичные перекупщики предлагали билет на сегодняшний матч по цене 800 грн за место. По словам одного из болельщиков, утром перекупщики пытались продать билеты по цене до 5 тыс. грн, но, якобы, правоохранители это пресекли и теперь изъятые у спекулянтов билеты вернули для распространения через кассу.

Милиционеры, которые несут службу у стадиона, помогают болельщикам самоорганизоваться и вести себя толерантно по отношению друг к другу.

Как сообщал УНИАН, вчера мэр города Донецка Александр Лукьянченко обратился к гостям и жителям города поддержать национальную сборную и украсить национальной символикой здания и автомобили.

Матч между сборными Украины и Франции начнется в 19.00.