Сегодня на улицы Киева выведут до 7 тысяч милиционеров
15:43, 15 июня 2012Спорт
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Охрану общественного порядка во время сегодняшнего матча в Киеве между сборными Швеции и Англии будут обеспечивать от 3 до 7 тыс. сотрудников МВД.
Милиция обеспечит порядок во время матча между сборными Швеции и Англии
Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении Министерства внутренних дел Украины в Киеве.
В милиции отметили, что количество правоохранителей, которые будут привлечены к охране порядка, будет зависеть от оперативной ситуации.
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