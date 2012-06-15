Сегодня на улицы Киева выведут до 7 тысяч милиционеров

15:43, 15 июня 2012
Спорт
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Охрану общественного порядка во время сегодняшнего матча в Киеве между сборными Швеции и Англии будут обеспечивать от 3 до 7 тыс. сотрудников МВД.

Милиция обеспечит порядок во время матча между сборными Швеции и Англии

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении Министерства внутренних дел Украины в Киеве.

В милиции отметили, что количество правоохранителей, которые будут привлечены к охране порядка, будет зависеть от оперативной ситуации.

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