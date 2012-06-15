Бригинец говорит, что иностранных фанатов не интересует украинская культура

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры и туризма Александр Бригинец на пресс-конференции общественной кампании «Евро-патруль», посвященной итогам первой недели еврочемпионата в Украине.

«Ни одно заведение культуры, с которым я общался, не подтвердило увеличение аудитории. Более того, неофициально говорят о том, что количество посетителей уменьшается. Потому что основная аудитория, которая могла быть, - это украинские туристы, которые приезжали в Киев. Но они Киев не посетили, поскольку были призывы, в том числе от киевской власти, кто мог бы, во избежание дополнительных проблем, покинуть территорию города. И этот призыв привел к тому, что все люди, которые могли бы посетить Киев с делами, которые можно отложить и которые не связаны с Евро-2012, сделали все, чтобы сюда не ехать», - сказал он.

А.Бригинец добавил, что Киев превратился в пустой город, людей нет, машин нет, а футбольные болельщики не так часто выходят за пределы фан-зоны.

По его оценкам, наибольшую финансовую пользу от чемпионата получат пивовары, структуры, которые расположены в фан-зоне, а также заведения размещения.

«Многие люди, которые потратили последние деньги для того, чтобы сделать у себя хостелы, чтобы в своих квартирах разместить миллионы болельщиков, как правило, не смогли реализовать свои планы. В большинстве случаев эти хостелы пустые, цены на размещение упали», - добавил А.Бригинец.

По словам главы постоянной комиссии Киевсовета, продавцы сувениров также терпят убытки, поскольку на Андреевском спуске практически ничего не покупают.