Янукович ждет от футбола зрелищ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время встречи с министром иностранных дел Грузии Григолом Вашадзе.

В.Янукович отметил, что у министра иностранных дел Грузии есть возможность сегодня вечером посетить матч между сборными Англии и Швеции, который состоится на НСК «Олимпийский» в Киеве.

«Думаю, что матч будет зрелищным. Это наша подгруппа. А Украина будет играть с Францией в Донецке», - отметил В.Янукович.

Также В.Янукович подчеркнул, что в последнее время наблюдает, как идут дела в Грузии. Он положительно оценил тот факт, что начатые властями Грузии реформы положительно влияют на жизнь грузинского народа.

Большое внимание в ходе встречи с министром Президент уделил взаимоотношениям Украины и Грузии. Отметив, что хотя товарооборот между двумя странами постоянно растет, он еще не соответствует потенциалу двух стран.