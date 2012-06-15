Власть благодарит киевлян за порядок на Евро

Об этом пишет "Главком".

«Это может показаться таким простым делом, но на самом деле для того, чтобы в 8 часов утра улицы были чистыми, чтобы были выполнены все требования безопасности, чтобы все были здоровы и так далее, за этим стоит огромная работа очень большого количества людей, киевлян. Благодаря им, все сегодня работает как часы», – сказал Попов.

По его словам, киевляне своим, казалось бы, незаметным, но крайне необходимым трудом помогают поднять имидж Киева и страны «на самый высокий уровень». «И очень приятно, что многие гости города сегодня очень позитивно говорят о нас. Это главное», – сказал Попов.

«Наша задача и состояла в том, чтобы, когда гости уедут, их воспоминания о Киеве, о киевлянах были такими, чтобы они захотели вернуться. Это развитие туризма, это экономика, это новые рабочие места, это бизнес, который придет за ними, и люди вложат свой капитал в развитие тех или иных направлений. То есть Евро – это, с одной стороны, спорт, но с другой – это гораздо шире. Это, безусловно, перспективы экономического развития Киева. Поэтому мы очень серьезно готовились к проведению чемпионата. И сегодня видим результаты командной игры нашей украинской команды. И строители, которые строили дороги и стадионы, и медики, и волонтеры, и правоохранители, и, конечно, футболисты – это наша украинская команда. И из этой игры мы непременно должны выйти победителями. Если не в финал, то точно, чтобы об Украине, о Киеве было позитивное впечатление», – отметил Попов.