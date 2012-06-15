Президент Польши призвал наказывать футбольных хулиганов «остро и решительно»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Точка над і".

"Сейчас такой момент, когда действительно, по-видимому, Польское государство должно применить более строгие наказания, чтобы освободить поляков от риска, что спортивные события будут испорчены", - сказал Б.Коморовский.

Он назвал "абсолютными маргиналами" людей, которые устроили драки в польской столице, призвав не выносить это дело на международный уровень.

"Виновны хулиганы, хулиганы везде и с ними стоит бороться на стадионах, на улицах, а не обвинять друг друга, не делать из этого политической игры, потому что ничего хорошего из этого не выйдет", - сказал Президент Польши.

Глава Польского государства призвал наказать польских и иностранных хулиганов "очень остро и решительно", отметив, что большинство поляков и иностранных болельщиков приезжают на матчи Евро-2012 для того, чтобы хорошо развлечься, а не устраивать беспорядки.

Как сообщал УНИАН, 12 июня польская полиция была вынуждена использовать водометі, слезоточивый газ и производить предупредительные выстрелы, чтобы успокоить псевдоболельщиков из России и Польши, которые пытались устроить драки во время марша российских фанатов на Национальный стадион в Варшаве.

Полиция задержала более 180 человек, из которых более 150 оказались поляками, около 25 - россиянами и еще несколько - гражданами других государств.

Польские суды за последние два дня вынесли уже около 30 приговоров по делам футбольных хулиганов, часть из которых осуждена от 3 до 5 месяцев тюрьмы (некоторые из них условно).

В частности, по данным польского информационного агентства РАР, по меньшей мере 6 граждан РФ, принимавших участие в беспорядках в Варшаве, скорее всего, несколько месяцев будут находиться в заключении в Польше.