Сегодня на Трухановом острове соберутся 6 000 шведов

10:22, 15 июня 2012
Спорт
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Количество гостей шведского лагеря увеличится в связи с сегодняшним матчем Швеции против Англии.

Шведские болельщики несут кульки с пищей в кемпинг на Трухановом острове в Киеве. 10 июня

Сегодня в шведском фан-кемпинге на Трухановом острове в Киеве ожидают до 6 тыс. болельщиков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, количество гостей шведского лагеря увеличится в связи с сегодняшним матчем Швеции против Англии. Сейчас там, по словам заместителя директора КП «Плесо» Константина Пигуля, уже находится свыше 4,5 тыс. болельщиков.

При этом в КГГА отметили, что для комфорта иностранных гостей на Трухановом острове постоянно работают больше 50 уборщиков. Мусор вывозят дважды в день, но планируют делать это чаще. За безопасностью из воды следят патрули и спасатели.

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