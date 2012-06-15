Двух российских фанов варшавский суд отправил за решетку

Об этом РИА Новостисообщил пресс-секретарь Варшавского окружного суда Войчех Малек.

По его словам, суд центрального района Варшавы Средместье вынес в четверг 23 приговора, из которых только один оправдательный.

Среди осужденных два гражданина Российской Федерации и два гражданина Испании. Все они приговорены к тюремному заключению", - сказал он.

Как сообщили в посольстве РФ в Варшаве, сейчас из судов стекается информация о приговорах, которая будет обобщена позднее.

Ранее в четверг сообщалось, что Варшавский районный суд приговорил 20-летнего москвича Дмитрия Абрамова к трем месяцам тюремного заключения за драку перед матчем Россия - Польша.

Как уточнил пресс-секретарь Варшавского окружного суда, один из россиян приговорен к трем месяцам лишения свободы, второй - к двум.

Еще четыре россиянина будут ждать суда за решеткой, так как в их деле оказалось недостаточно доказательств. Суд района Прага-Полудне арестовал их на три месяца, чтобы дать полиции завершить расследование, которое потребовало больше времени, сказал пресс-секретарь окружного суда Варшава-Прага Марчин Лоховский.