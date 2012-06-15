Мэр Донецка призывает развесить национальные флаги на балконах и авто

09:42, 15 июня 2012
Спорт
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Перед матчем Украина-Франция мэр Донецка Александр Лукьянченко обратился к жителям города.  

 

"Мы умеем поддерживать нашу любимую команду" Шахтер ", а сегодня в нашей поддержке нуждается сборная Украины", - говорится в обращении мэра, размещенном на сайте горсовета.

 "Я призываю дончан не сдерживать свои эмоции. Приходите на фан-зону и поддержите национальную сборную. Разместите флаг Украины на балконе или автомобиле и покажите свою поддержку. Верю, наше внимание и активность поможет ребятам на поле почувствовать себя уверенно», - призывает Лукьянченко.

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