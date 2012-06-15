Мэр Донецка призывает развесить национальные флаги на балконах и авто

"Мы умеем поддерживать нашу любимую команду" Шахтер ", а сегодня в нашей поддержке нуждается сборная Украины", - говорится в обращении мэра, размещенном на сайте горсовета.

"Я призываю дончан не сдерживать свои эмоции. Приходите на фан-зону и поддержите национальную сборную. Разместите флаг Украины на балконе или автомобиле и покажите свою поддержку. Верю, наше внимание и активность поможет ребятам на поле почувствовать себя уверенно», - призывает Лукьянченко.