Янукович сегодня пойдет на футбол
08:46, 15 июня 2012Спорт
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Президент в Донецке посетит матч второго круга в группе D.
Янукович смотрел матч на Олимпийском с Платини
Сегодня, 15 июня, Президент Украины Виктор Янукович будет смотреть матч между футбольными сборными Украины и Франции в Донецке. Об этом сообщает пресс-служба Президента.
Как известно, игра начнется в 19:00 на стадионе «Донбасс Арена».
Напомним, Янукович также присутствовал на первом матче сборной Блохина на Евро против Швеции.
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