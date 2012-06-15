Янукович сегодня пойдет на футбол

08:46, 15 июня 2012
Спорт
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Президент в Донецке посетит матч второго круга в группе D.

Президент Украины Виктор Янукович и президент УЕФА Мишель Платини на матче Евро-2012 Украина-Швеция, 11 июня

Сегодня, 15 июня, Президент Украины Виктор Янукович будет смотреть матч между футбольными сборными Украины и Франции в Донецке. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Как известно, игра начнется в 19:00 на стадионе «Донбасс Арена».

Напомним, Янукович также присутствовал на первом матче сборной Блохина на Евро против Швеции.

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