УЕФА оштрафовал Германию и Португалию
08:19, 15 июня 2012Спорт
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Футбольные союзы оштрафованы за поведение фанов и промедление.
Болельщики Германии забросали поле
Футбольный союз Германии (ФСГ) и Федерация футбола Португалии (ФФП) оштрафованы Контрольно-дисциплинарной инстанцией УЕФА за инциденты во время субботнего матча сборных во Львове, сообщает Террикон.
ФСГ наказан на 10 тысяч евро за неподобающее поведение болельщиков, которые бросали на поле посторонние предметы. ФФП заплатит 5 тысяч за поздний выход своей сборной на второй тайм.
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