Мэр Донецка призвал не сдерживать эмоции

Об этом говорится в обращении мэра к дончанам, распространенном через СМИ пресс-центром принимающего города при Донецком горсовете.

А.Лукьянченко заявил: «Наш город давно закрепил за собой звание футбольной столицы Украины. Мы умеем поддерживать свою любимую команду «Шахтер», а сегодня в нашей поддержке нуждается сборная Украины».

«Я призываю дончан не сдерживать свои эмоции. Приходите на фан-зону и поддержите национальную сборную. Разместите флаг Украины на балконе или автомобиле и покажите свою поддержку. Верю, наше внимание и активность поможет ребятам на поле почувствовать себя уверенно. Поддержи команду, поддержи Украину!», - попросил мэр жителей Донецка.