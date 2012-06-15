Мэр Донецка призвал не сдерживать эмоции
07:03, 15 июня 2012Спорт
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Донецкий городской голова Александр Лукьянченко призвал горожан в день матча Украина – Франция, показать поддержку своей национальной сборной.
Александр Лукьянченко
Об этом говорится в обращении мэра к дончанам, распространенном через СМИ пресс-центром принимающего города при Донецком горсовете.
А.Лукьянченко заявил: «Наш город давно закрепил за собой звание футбольной столицы Украины. Мы умеем поддерживать свою любимую команду «Шахтер», а сегодня в нашей поддержке нуждается сборная Украины».
«Я призываю дончан не сдерживать свои эмоции. Приходите на фан-зону и поддержите национальную сборную. Разместите флаг Украины на балконе или автомобиле и покажите свою поддержку. Верю, наше внимание и активность поможет ребятам на поле почувствовать себя уверенно. Поддержи команду, поддержи Украину!», - попросил мэр жителей Донецка.
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