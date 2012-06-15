Во Львове - большой парад в поддержку сборной Украины
06:39, 15 июня 2012Спорт
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Сегодня в центре Львова состоится большой парад в поддержку сборной Украины.
Об этом сообщили УНИАН в медиа-центре «Львов 2012».
«Учитывая, что наша национальная сборная проводит следующую игру, мы во Львове в 11.45 начинаем большой парад на площади Мицкевича и приглашаем всех присоединиться. Мы хотим таким образом поддержать свою сборную, чтобы она нас опять порадовала хорошим результатом», - сказал городской голова Львова Андрей Садовый.
По его словам, он планирует посмотреть матч вместе с львовянами в фан-зоне.
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