Во Львове - большой парад в поддержку сборной Украины

Об этом сообщили УНИАН в медиа-центре «Львов 2012».

«Учитывая, что наша национальная сборная проводит следующую игру, мы во Львове в 11.45 начинаем большой парад на площади Мицкевича и приглашаем всех присоединиться. Мы хотим таким образом поддержать свою сборную, чтобы она нас опять порадовала хорошим результатом», - сказал городской голова Львова Андрей Садовый.

По его словам, он планирует посмотреть матч вместе с львовянами в фан-зоне.