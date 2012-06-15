Ирландские болельщики предлагают полькам замужество

Об этом сообщает Dziennik Bałtycki.

"Здесь фантастично, прекрасные женщины, польки являются неистовыми", - говорят ирландцы, отвечая на вопросы польских журналистов, что им больше всего нравится в Польше.

В Dziennik Bałtycki опубликована фотография ирландского флага болельщиков, на котором написано: "Ищешь мужчину? Поговори с нами".