Ирландские болельщики предлагают полькам замужество
00:52, 15 июня 2012Спорт
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Группа ирландских болельщиков в польских Познани и Гданьске ходят с национальными флагами, на которых содержатся предложения польским женщинам выходить за них замуж.
Об этом сообщает Dziennik Bałtycki.
"Здесь фантастично, прекрасные женщины, польки являются неистовыми", - говорят ирландцы, отвечая на вопросы польских журналистов, что им больше всего нравится в Польше.
В Dziennik Bałtycki опубликована фотография ирландского флага болельщиков, на котором написано: "Ищешь мужчину? Поговори с нами".
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