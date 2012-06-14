Одним свободным россиянином на Евро стало меньше

Как сообщает РИА «Новости», сегодня в Центральном районном суде Варшавы слушались дела четырех россиян, которые оказались среди задержанных за беспорядки болельщиков.

Молодой человек не признал свою вину.

Данных о приговорах еще трем россиянам у пресс-службы суда пока нет.

Число россиян, представших перед судом в других районах Варшавы, уточняется.

Всего полиция арестовала за беспорядки более 180 человек, из них 26 российских граждан.