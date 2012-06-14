Одним свободным россиянином на Евро стало меньше
21:47, 14 июня 2012Спорт
1995
Суд в Варшаве приговорил 20-летнего москвича к трем месяцам тюремного заключения за драку перед матчем Россия - Польша 12 июня.
Всего полиция арестовала за беспорядки 26 российских граждан
Как сообщает РИА «Новости», сегодня в Центральном районном суде Варшавы слушались дела четырех россиян, которые оказались среди задержанных за беспорядки болельщиков.
Молодой человек не признал свою вину.
Данных о приговорах еще трем россиянам у пресс-службы суда пока нет.
Число россиян, представших перед судом в других районах Варшавы, уточняется.
Всего полиция арестовала за беспорядки более 180 человек, из них 26 российских граждан.
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