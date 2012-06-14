Сумоисты всей Европы съехались в Луцк
21:06, 14 июня 2012Спорт
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В Луцке стартовал чемпионат Европы по сумо.
В Луцке не будет скучно
Как передает корреспондент УНИАН, он продлится 14-17 июня. Начался чемпионат соревнованиями юных спортсменок из Украины, России, Польши, Литвы, Эстонии.
По словам организаторов, на континентальное первенство по сумо в Луцк прибудут представители 15 стран. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 600 спортсменов.
Кульминационная часть чемпионата Европы по сумо состоится 17 июня, когда на ринге сойдутся профессионалы-тяжеловесы.
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