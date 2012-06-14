«Донбасс Арена» встречает своих ВИПов русскими песнями под балалайку (видео)

20:05, 14 июня 2012
Спорт
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На фуршете для посетителей VIP-ложи стадиона "Донбасс Арена", который состоялся после матча Англия - Франция, развлекательную программу вел русский ансамбль песни и танца.

Об этом пишет Украинская правда.

Как видно из видео, снятого на фуршете в ВИП-зоне сегодня, артисты в русских национальных костюмах исполняли русские народные песни под гармошки и балалайки.

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