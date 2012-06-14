Сборная Англии прилетела в Киев

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в международном аэропорту «Киев» (Жуляны) недавно осуществил посадку самолет с английскими футболистами.

Как сообщает Киевская региональная таможня, самолет прибыл в Украину чуть раньше ожидаемого времени. Сотрудники таможенного поста закончили таможенный контроль футболистов за считанные минуты. Во время работы таможенных служб внештатных ситуаций не возникло, поэтому футболисты в хорошем настроении поехали готовиться к ответственному матчу.

15 июня в Киеве на НСК «Олимпийский» в рамках Евро-2012 сборная Англии сыграет матч с командой Швеции.