Шведы уже выпили все пиво на Трухановом острове

Пиво, еда, сувениры и гостиницы прогнозируемо дают наибольшую выручку. В фан-зонах едва успевают подвозить продукты и напитки, сообщает ТСН.

После матча со Швецией выпили абсолютно все пиво, говорят продавщицы. И это несмотря на то, что цены здесь кусаются. Во время матча шведов в фан-зоне было немного. Свои кошельки здесь раскрывали украинцы. Футболки сборной Украины по 300 гривен просто размели. Неожиданный сувенир - постельное белье с символикой Евро, которое стоит 500 гривен. Но и их люди охотно разбирают, хвастаются продавцы.

Аппетит шведов к пиву продавцов вообще удивил. В Киеве, на Трухановом острове, где расположились скандинавы, пиво подвозят несколько раз в день. Не отстают от шведов и другие интуристы. "Когда играла сборная Украины, у нас вынесли вообще все пиво на всех четырех фан-зонах. Нам просто реально его не хватило. Мы к такому не готовы. Сейчас мы конечно, исправимся и завезем пива, знаете, был такой анекдот: чтобы хомяк подавился!", - заверил генеральный директор компании-производителя пива Петр Чернышов.

Праздник и на улице продавцов фаст-фуда. Возле фан-зоны в Киеве их заработки выросли в полтора раза. А вот тратиться на звонки домой европейцы не спешат, говорят операторы мобильной связи. Они подсчитали, что в среднем европейский турист осуществляет звонков на 5-6 минут и отправляет не более 5 смс.