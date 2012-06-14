Еврокидалово: британские фаны забронировали хостел, которого нет

Как сообщает «Украинская правда. Жизнь», они забронировали хостел The FloatHostel, который должен был находиться по адресу: Почтовая площадь, 3. Хостел - это небольшое судно, которое, как оказалось, просто не прибыло к чемпионату.

На сайте указанного хостела, за который британские туристы внесли предоплату в сумме почти 50 фунтов стерлингов, указан был лишь один телефонный номер. По указанному номеру корреспонденту издания сообщили другой номер, по которому нужно звонить. По этому номеру ответила женщина, которая говорила на ломаном английском языке. Она сказала, что корабль не смог прийти к Евро и они вернут деньги.

По словам владелицы хостелов на улицах Ярославов Вал и Пушкинской в Киеве Юлии Хансен, за последнюю неделю к ней обратились десятки туристов, которые не смогли попасть в свои хостелы, среди которых и вышеупомянутый The FloatHostel, а также VIP Hollywood Hostel.