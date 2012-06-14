У российских фанов было разрешение УЕФА на скандальный баннер

Как сообщила УНИАН пресс-служба УЕФА, дисциплинарный комитет организации 17 июня рассмотрит дело о зажжении и бросании польскими и российскими болельщиками сигнальных огней, а россияне могут дополнительно ответить за демонстрацию запрещенных плакатов, а также за то, что один из болельщиков выбежал на футбольное поле.

В то же время УЕФА отметила, что инциденты во время матча россиян и поляков в Варшаве не приведут к введению санкций, которые ранее уже применил дисциплинарный комитет в отношении сборной России за поведение ее болельщиков во время игры с чехами во Вроцлаве 9 июня.

"Это значит, что снятие шести очков остается пока еще условным", - отметили в УЕФА.

Пресс-секретарь UEFA Polska Юлиуш Глуский также сообщил УНИАН, что российские болельщики имели разрешение организации на внесение и разворачивание плаката на Национальном стадионе в Варшаве во время матча российской и польской команд, на котором был изображен средневековый воин с мечом и щитом и большой надписью This is Russia (Это Россия).

По его данным, заявку на то, чтобы развернуть этот баннер еще несколько месяцев назад от имени болельщиков подал Российский футбольный союз и УЕФА дала согласие на его использование.

Как сообщал УНИАН, польский портал sport.pl сообщил о возможном наказании российской сборной за развернутый на Национальном стадионе плакат, который, по мнению активистов антирасистского движения, является "экстремистским символом".

"На рисунке представлен Дмитрий Пожарский, лидер народного восстания, которое изгнало польско-литовские войска из России в начале XVII века", - писало издание.

Портал также сообщил, что дело по поводу использования неразрешенного правилами УЕФА плаката инициировала организация Football Against Racism in Europe (Футбол против расизма в Европе).

sport.pl отмечал, что УЕФА запрещает использовать "политические плакаты" на футбольных аренах во время организованных ею мероприятий.