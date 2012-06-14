Сборная Украины отправилась в Донецк на матчи против Франции и Англии

Национальная сборная Украины покинула тренировочную базу «Динамо» под Киевом и отбыла в международный аэропорт «Борисполь», откуда на шесть дней вылетит в Донецк.

Об этом сообщает Информационный центр “Украина-2012”.

Местом пребывания сборной тренерский штаб выбрал базу донецкого «Металлурга». К услугам команды - пять футбольных полей, сауна, бассейн, тренажерный зал, столовая, бильярд, зал для теоретических занятий.

По прибытии игроки немного отдохнут, а вечером проведут тренировку на “Донбасс Арене”. В18.45 главный тренер сборной Олег Блохин встретится с журналистами.

Как известно, второй матч на Евро-2012 сборная Украина проведет с французами. Игра начнется в 19.00 15 июня на «Донбасс Арене».