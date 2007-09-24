Итоги футбольного уик-энда в Европе

В европейских чемпионатах состоялись очередные матчи. В итальянской серии А завершился 4-й тур. В центральном матче уик-энда «Ювентус» и «Рома», как в старые добрые времена, разошлись боевой ничьей - 2:2. Действующий чемпион Италии, «Интер», также не смог одержать победу, довольствовавшись ничьей на выезде в Ливорно.

Чемпионат Италии. Серия А

4-й тур

Рома - Ювентус - 2:2.

Голы: Тотти, 30, 36 - Трезеге, 17. Якинта, 88

Ливорно - Интер - 2:2.

Голы: Де Вецце, 1. Ловизо, 62, с пенальти - Ибрагимович, 35, 72, с пенальти

Аталанта - Лацио - 2:1.

Голы: Ланжелла, 43. Дзампанья, 90 - Мутарелли, 69

Кальяри - Палермо - 0:1.

Гол: Дзаккардо, 15

Катанья - Фиорентина - 0:1.

Гол: Муту, 4

Эмполи - Наполи - 0:0.

Торино - Сиена - 1:1.

Голы: Деллафьоре, 25 - Маккароне, 53

Сампдория - Дженоа - 0:0.

«Реал» теряет первые очки.

В испанской Примере завершились матчи 4-го тура. Мадридский «Реал» впервые в сезоне потерял очки, сыграв вничью с «Вальядолидом». Подопечные Бернда Шустера в гостях у прошлогоднего победителя Сегунды смотрелись довольно посредственно и сумели спасти матч, благодаря голу Хавьера Савиолы на 87-й минуте матча (отыграв тем самым гол Педро Лопеса).

Также победой (третьей кряду) порадовала своих поклонников «Валенсия». «Летучие мыши» в гостях обыграли «Бетис» - победный гол на счету экс-игрока «Бетиса» Хоакина.

Чемпионат Испании. Примера

4-й тур

Вальядолид - Реал Мадрид - 1:1.

Голы: Педро Лопес, 70 - Савиола, 87

Атлетико - Расинг - 4:0.

Голы: Рауль Гарсия, 12. Агуэро, 70. Форлан, 77. Симау, 86

Бетис - Валенсия - 1:2.

Голы: Собис, 87 - Мигел, 69. Хоакин, 83

Вильярреал - Мурсия - 2:0.

Голы: Росси, 86, 90

Сарагоса - Осасуна - 2:1.

Голы: Матузалем, 18. Милито, 71, с пенальти - Хуанфран, 24

Хетафе - Депортиво - 0:0.

Альмерия - Майорка - 1:1.

Голы: Мане, 33 - Гюиса, 78

Леванте - Атлетик - 1:2.

Голы: Ригано, 78 - Адурис, 9, 73

Очередной провал ПСЖ

В воскресенье во французской Лиге 1 завершился 9-й тур. Действующий чемпион Франции «Лион» после серии удачных матчей не смог порадовать болельщиков победой в домашнем матче с «Лиллем» (более того, хозяевам пришлось отыгрываться). Столичный ПСЖ вновь проиграл, по всем статьям уступив дома «Бордо». Еще одна гостевая победа на счету «Сошо», который обыграл «Ренн».

Чемпионат Франции. Лига 1

9-й тур

Лион - Лилль - 1:1.

Голы: Гову, 59 - Бастос, 17

ПСЖ - Бордо - 0:2 (0:1).

Голы: Мику, 10. Бейон, 47

Ренн - Сошо - 0:2 (0:1).

Голы: Дальма, 37. Изабе, 58

«Бавария» вернулась на вершину

В немецкой бундеслиге завершился 6-й тур. «Бавария» на выезде легко обыграла «Карлсруэ» и вернулась на первое место турнирной таблицы.

Лука Тони открыл счет в матче уже на 5-й минуте игры, умело перебросив мяч через Маркуса Миллера, после передачи Марка ван Боммеля. Спустя всего лишь 15-ть минут Мирослав Клозе удвоил счет в матче, добив мяч в сетку ворот после дальнего выстрела Алтынтопа. В самом начале второго тайма еще один новичок «Баварии» Хамит Алтынтоп отличился сам, доведя счет до разгромного. Хозяева поля сумели отквитать один мяч (Масимилиан Порселло поразил ворота Оливера Кана), но последнее слово все-таки осталось за мюнхенцами - точку в игре поставил Зе Роберто.

В другом матче дня леверкузенский «Байер» добился легкой победы над «Ганновером».

Чемпионат Германии. Бундеслига

6-й тур

Карлсруэ - Бавария - 1:4 (0:2).

Голы: Порселло, 52 - Тони, 5. Клозе, 20. Алтинтоп, 49. Зе Роберто, 75

Ганновер - Байер - 0:3 (0:0).

Голы: Кисслинг, 50. Видал, 68. Гекас, 74, с пенальти.

"Локомотив" забил четыре гола "Спартаку"

Четырьмя матчами завершился в воскресенье 24-й тур российской премьер-лиги. Единоличным лидером первенства стал "Зенит".

"Локомотив" - "Спартак" (Москва) - 4:3

Голы: Одемвингие, 30, 68. Сычев, 42. Асатиани, 90 - Павлюченко, 11, с пенальти, 20, 76.

"Крылья Советов" - "Томь" - 1:1

Голы: Муджири, 63, с пенальти – Мазнов, 9.

ЦСКА - "Амкар" - 1:0

Гол: Жо, 60.

"Рубин" - "Зенит" - 1:4.

Голы: Петрович, 82 – Погребняк, 17, 56. Зырянов, 22. Денисов, 72.

Дебют Гранта завершился неудачей

В английской Премьер-лиге завершился 7-й тур. В центральном матче всего игрового уик-энда, которых прошел в Манчестере, местный «Юнайтед» одержал уверенную победу над лондонскими «аристократами», которые впервые вышли на игру под руководством Аврама Гранта.

Судьбу матча решил Джон Оби Микел, который, заработав красную карточку (на 32-й минуте матча он пошел прямой ногой на Патриса Эвра и был незамедлительно выдворен с поля), подвел партнеров и облегчил МЮ задачу. Подопечные сэра Алекса Фергюсона сперва «повозили» соперника, а на третьей компенсированной минуте первого тайма навес Райана Гиггза в гол преобразовал невысокий Карлос Тевес, замкнувший ближнюю штангу. Во тором тайме синие создали пару опасных моментов у ворот Эдвина Ван дер Сара, но все они закончились неточными ударами. Луи Саа на 89-й минуте заработал и реализовал 11-метровый (на французском форварде сфолил Таль Бен Хаим), а за минуту до финального свистка упустил возможность оформить дубль, не реализовав выход один на один.

Таким образом, МЮ впервые в сезоне выигрывает с разницей в два (или более) мяча и перемещается на вторую строчку турнирной таблицы. Лондонский клуб, в свою очередь, уже третий матч не знает побед (поражение от Астон Виллы и МЮ, а также ничья с Блэкберном) и падает на 6-ю строку таблицы.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

7-й тур

Болтон - Тоттенхэм - 1:1.

Голы: Кампо, 39 - Кин, 34

Блэкберн - Портсмут - 0:1

Гол: Кану, 25

Астон Вилла - Эвертон - 2:0

Голы: Карью, 14. Агбонлахор, 60

Ньюкасл - Вест Хэм - 3:1 (2:1).

Голы: Видука, 2, 41. Нзогбиа, 76 - Эштон, 32

МЮ - Челси - 2:0 (1:0).

Голы: Тевес, 45. Саа, 89, с пенальти

По материалам Совспорт