Иностранных фанов интересует не история Украины, а пивные и водочные туры

Как рассказали в компании «Дея Букинг», которая проводит программу «Харьков. Лето. Футбол», наибольшей популярностью у иностранных фанатов пользуются туры «Украинский пивной марафон» и «История украинской водки», пишет «Сегодня».

Первая включает в себя посещения пивзавода и нескольких пивоварен. Чтобы ознакомиться с историей украинской водки фанатов везут на ликеро-водочный завод под Харьковом, а затем в деревню, где предлагают продегустировать самогон. Стоимость одной такой поездки — 50 евро на человека.

На алкогольных экскурсиях интерес фанатов не заканчивается. «Есть такие, которые просто обзорные экскурсии по Харькову заказывают, другие — прыжки с парашютом, некоторые вообще хотят поехать в Запорожье посмотреть на ДнепроГЭС», — говорят в компании.

Также фанатам предлагают пройти мастер-классы по народным художественным промыслам, послушать национальную музыку, изучить традиции и обычаи и отведать обед из украинской печи.